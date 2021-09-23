Bakan Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2021 09:40
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha.
Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.