Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dün gece CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet'ten ebeveynlere, çocuklarıyla ilgili çok sürpriz imam hatip ve ilahiyat önerisi geldi.

Çocukların imam hatip ve ilahiyata gönderilmemesi gerektiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı;

'DAHA AZ HASARLA ÇIKARLAR'

'Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim.'

'MÜFREDAT İŞLEMİYOR'

Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, öbür hoca hadis, mezhep yok. Yani müfredat işlemiyor.

'HANGİ HOCA HANGİ AKIMA BAĞLIYSA ONU EMPOZE EDİYOR'

Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Ku'ran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca...'