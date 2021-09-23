Adalet Bakanlığı GYS için tercih başvurusu alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu:

Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürü Görevde Yükselme Sınavı Tercih Başvurusuna İlişkin Duyuru

Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavları sonuçlarına göre yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi uyarınca atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;

Öncelikle asıl olarak başarılı olan adayların tercihleri alınacaktır. Asıl olarak başarılı olan adaylar başvurduğu yer için ekte belirtilen mahal sayısınca tercihte bulunabilecektir. Bu adayların boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması ve tercihlerine göre atamaları yapılacaktır.

İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolar için tercih yapmamaları veya yeterli tercihte bulunmamaları nedeniyle atanamayan asıl olarak başarılı olan adayların yeniden tercihleri alınacaktır. Bu adayların boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması ve tercihlerine göre atamaları yapılacaktır.

Yeniden tercih alınmasına rağmen tercih yapmamaları veya yeterli tercihte bulunmamaları nedeniyle atanamayan asıl olarak başarılı olan adaylar yukarıda bahsedilen Yönetmelik uyarınca atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle adayların boş mahal sayısınca tercih yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Tercih işlemleri 22.09.2021 Çarşamba günü başlayıp 27.09.2021 Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir.

Sistemden tercih işlemleri yapılıp aday tarafından tercihler onaylandıktan sonra tercihlerin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Adaylar başvurduğu yer için ilan edilen mahal sayısınca tercih yapabilecektir.

Tercih başvurusunda bulunacak tüm personele SMS şifresi gönderilmiş olup, adaylar gys.adalet.gov.tr adresinden sicil no, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve cep telefonlarına gelen SMS şifresini doldurmak suretiyle Adalet Bakanlığı ağına bağlı bilgisayarlardan veya VPN ile diğer bilgisayarlardan tercih başvuru sistemine giriş yapabilecektir.

Tercih başvuru sistemi ile ilgili mesai saatleri içerisinde 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Duyurulur.

Sisteme giriş için Tıklayınız.