Sinovac aşısının Türkiye fiyatı ilk kez açıklandı!

Dünya'dan Vahap Munyar'ın haberine göre; ÇİNLİ Sinovac'tan ithal edilen COVID-19 aşısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, kendini anlatmaya Keymen İlaç'ı aldıkları günlerden başladı:

Keymen İlaç, Çinli Sinovac'la distribütörlük anlaşmasını 2013 yılında yapmıştı. Biz Keymen İlaç'ı 2016 yılında satın aldık.

Şirketin Hepatit A başta olmak üzere Çin'den farklı aşıların ithalatını yaptığını belirtti:

Yani, biz Keymen İlaç'ı satın aldığımızda ortada COVID-19 yoktu.

Sinovac'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının klinik deneyleri için başvurularından 5-6 ay sonra izin çıktığını bildirdi:

Klinik çalışmalar için 4-5 milyon dolarlık harcamayı biz yaptık.

Cantürk Alagöz, meslektaşlarım Doğan Şentürk, Tunca Bengin, Deniz Zeyrek, Akif Beki ve Erhan Öztürk'ün de bulunduğu sohbet buluşmasında aşının ithalatıyla ilgili bağlantıları kurarken fiyat konusunda şu kuralı koyduklarını iddia etti:

Aşının üreticisi Çinli şirkete, "En ucuz fiyatı uyguladığınız ülkeden yüzde 25 daha düşük bedelle almak isteriz" dedik.

O günlerde Çinli şirketle hükümet nezdinde yapılan bir anlaşmanın da söz konusu olduğunu kaydetti:

O anlaşmada aşının fiyatı 14.7 dolar görünüyordu.

İthalat izni bekledikleri dönemde Brezilya ve Endonezya'nın Sinovac'la anlaşma imzaladığının altını çizdi:

Endonezya'nın 13.7 dolara aşı alımı için imza attığını öğrenince biz daha düşük fiyat almak üzere bastırdık. Sonunda 12 dolara indirdik.

12 dolardan 100 milyon doz aşı için imza attıklarını vurguladı:

Yani, 1.2 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmış olduk.

Dünyada birçok ülke COVID-19 aşısına ulaşamazken kendilerinin ithalata başladığına vurgu yaptı:

Dünyada en ucuz aşıyı ülkesine sağlayan biz olduk. Üstelik aşıyı DMO'ya verirken 12 doların üzerine fark da koymadık.

Bunun üzerine sorduk:

Devletten aşı için komisyon almadığınızı iddia ediyorsunuz. Bu durumda siz nereden nasıl kazandınız?

Şu yanıtı verdi:

Bizim komisyonumuzu Çin tarafı ödüyor.

Türkiye'de 3 ayrı tesiste aşı dolumu yaptırdıklarını ifade etti:

Başlangıçta COVID-19 aşısı ithalatından para kazanmak hiç aklımdan geçmedi. Önceliğimiz ülkemizde aşının bir an önce devreye girmesi oldu.

Bugüne kadar Sinovac'tan Türkiye'ye 54 milyon doz aşı getirdiklerini paylaştı:

Şu anda stokta 10 milyon doz aşımız var.

Cantürk Alagöz'ün paylaştığı verilere göre, Türkiye bugüne kadar Çin'e COVID-19 aşısı için 648 milyon dolar ödemiş görünüyor.

Yazının devamı için tıklayınız