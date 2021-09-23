FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı
Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi eski astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2021 10:19
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen astsubay M.A'yı yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.