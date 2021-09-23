Aile Bakanlığı, ASDEP alacak mı?
Memurlar.net'in kulislerden edindiği bilgiye göre Aile Bakanlığı 2021 yılı içinde ASDEP alımı için ilana çıkmayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Eylül 2021 10:19
Memurlar.net'in kulislerden edindiği bilgiye göre Aile Bakanlığı 2021 yılı içinde ASDEP alımı için ilana çıkmayacak.
Önceki Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ASDEP alımı için hazırlık yaptığı daha önce basına yansımıştı.
Selçuk görevden gidince ASDEP alımı da yeni Aile Bakanı Derya Yanık'a kaldı.
Memurlar.net olarak kulislerden edindiğimiz bilgiye göre, Aile Bakanlığı 2021 yılı içinde ASDEP alımı yapmayacak.