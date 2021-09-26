PCR testi pozitif çıkan memurun özel hizmet tazminatından kesinti yapılır mı?

Hem ben hem de eşim öğretmeniz. İkimizin de PCR testi pozitif çıktı. İlçe sağlıktan gelen doktor 14 gün rapor yazdı.7 gün sonrasının maaştan kesileceğini öğrendim. İşçiler bu parayı geri alabiliyorlarmış. Peki memurlar da SGK'dan geri alabiliyor mu? Alabiliyorsa nasıl başvuru yapabiliriz?

Memurlar ile işçiler hastalık raporları almaları halinde farklı haklara sahiptir. İşçilere raporlu oldukları süre içerisinde işverenlerin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamakta, bu durumdaki işçilere gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Memurlarda ise durum farklıdır. Memura aylığı peşin ödenmekte, sadece bir takvim yılı içinde 7 günü aşan ve tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporları sebebiyle tüm maaşından değil belirli ödeme unsurlarından kesinti yapılmaktadır.

Bu hususa ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152/III maddesinde "Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir." hükümleri yer almaktadır. Aynı hükme Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'da da yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde bir takvim yılında öğretmenlere tek hekim tarafından verilen rapor süresinin 7 günü aşması halinde aşan süreye ilişkin iş güçlüğü ve iş riski zammı ile eğitim öğretim tazminatı tutarları yüzde 25 oranında eksik ödenecektir. Bunun dışında gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı ve ek ödemeler ise tam ödenecektir.

Diğer taraftan Kamu Denetçiliği Kurumu temaslı olması sebebiyle 14 gün karantinada kalan ve yukarıdaki hükümler kapsamında maaş unsurlarından kesinti yapılan bir memurun başvurusuyla ilgili Kararında; bu durumdaki kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığını, zorunlu karantina altında geçirilen sürelerin idari izin kapsamında sayılması gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. KDK ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu personelinin temaslı olarak geçirdiği süreler hakkında verilen kararlarda hem kamu kurumları arasında uyumun sağlanması hem de gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılmasına karar vermiştir.

Yukarıda yer verilen KDK'nın tavsiye kararı temaslı olması sebebiyle zorunlu karantina altına alınan memurları ilgilendirmekte olup, PCR testi pozitif çıkan ve 14 gün raporlu sayılan memurlar bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.

Sonuç olarak testi pozitif çıkan öğretmenin 14 günlük raporunun 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde sayılan istisnalardan olmaması sebebiyle bu raporun 7 günü aşan kısmı için zam ve eğitim öğretim tazminatının yüzde 25 eksik ödeneceğini, bu tutarın geri alınmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.