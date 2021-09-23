CHP Milletvekili: Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse

Türkiye'de siyasi partiler, 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, bir önceki seçimlerde CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İtifakı'nda aday belirsizliği devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın YouTube programına konuk olan CHP'li Erdoğdu, HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

"KEŞKE İNŞALLAH..."

İlk olarak Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin şu an düşük olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse; yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.