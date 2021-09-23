İslam Memiş: Dolar yatırım aracı değil, altın alın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara flaş tüyolar geldi. "Dolar, değer kazanma sürecinde ve devam edecek" diyen İslam Memiş yine de yatırımcılara dolara değil altın ve gümüşe yatırım yapmalarını tavsiye etti. Memiş son 9 yılın rakamlarını karşılaştırarak neden altın ve gümüşe yatırım yaılması gerektiğini anlattı.

9 yılda dolar ne kazandırdı, altın ne kazandırdı?

9 yıl önce 100 bin lira ile 1.75 liradan aldığı doları bugün 8.65'ten sattığında zerine 394 bin lira kar elde edildiğini hatırlatan İslam Memiş, "76 liradan altın altının bugün 489 liradan satılması durumunda getirinin 543 bin lirayı aştığını söyledi. Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar pozisyonu alanlar, emtiayı ucuza almak için ve açıkta kalmamak için bu işlemi yaparlar." dedi

İşte İslam Memiş'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...

- 9 yıl öncesini baz alalım 100 bin liram var

1-) 1,75'den 57.142 $ aldım bugün 8,65'den sattım 394,378 TL üzerine koymuş.

2-) 76'dan 1.315 gr altın aldım bugün 489'den sattım 543.035 TL üzerine koymuş.

3-) 1,10'dan 90.909 kg gümüş aldım bugün 6,30'dan sattım 472.726 TL üzerine koymuş.

- Bunu neden söyledim? Dolar, değer kazanma sürecinde ve devam edecek (herkes biliyor) Ancak dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar pozisyonu alanlar, emtiayı ucuza almak için ve açıkta kalmamak için bu işlemi yaparlar. Ons gerilemesi nedeniyle.