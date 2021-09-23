AK Partili Özkaya'dan fahiş fiyata karşı 6 öneri

Fahiş fiyatlara karşı 6 öneride bulunan AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, "Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, gıda sanayinde fason üretim yaptıramamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını ortadan kaldıracağız" açıklamasının ardından gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi.

AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, "Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, gıda sanayinde fason üretim yaptıramamalı" önerisinde bulundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Özkaya, fahiş fiyata karşı 6 önerinde bulundu. Özkaya'nın 6 maddelik önerisi şu şekilde:

1.Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı.

2.Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı.

3.Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı.

4.Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı.

5.Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli.

6.Marketler fason üretim yaptıramamalı. Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli.

'Teşvik mekanizması kurulacak'

AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası'nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak.



Teşvik ile frigofirik araç alımının kolaylaştırılması sağlanacak, ÖTV desteği verilebilecek. Nakliyatta frigorifik araçların koruma koşullarının uygulanıp uygulanmadığı yönündeki denetim arttırılacak. AK Parti kurmayları, "Ürünlerin zayiata uğramasının önüne geçilecek. Ürünler şehirlerarası taşımacılıkta kışın donuyor, yazın ise çürüyor, bozuluyor. Yüz kiloda, 20 kilo zayiata uğrayan bir ürünün maliyeti yüzde 20 artıyor. Bu uygulamayla, maliyet azalacak. Azalan maliyet ile raflardaki fiyatların bir nebze olsun azalması sağlanacak" dediler.

Hal yasasıyla komisyoncu sayısının minimum seviyeye indirilmesi öngörülüyor. Fiyat ve gramaj denetimleri yaygınlaştırılacak. Öte yandan kooperatifçiligin teşvik edilmesi ve üretici ile tüketicinin direkt olarak buluşturulması da hedefleniyor.