Kılıçdaroğlu Biden ile görüşmek için ABD yolunda!

Başkan seçilmeden önce "Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk tebrik eden ve Biden'a "Türkiye'deki demokrasi hareketlerini destekle" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD başkanıyla önümüzdeki ay bir araya geleceği öne sürüldü. CHP tarafından Biden-Kılıçdaroğlu görüşmesinin takvimi üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

Ekim ayında görüşecekler

Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediği iddia edildi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında ABD'ye gideceğini, Biden ile görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışıldığını aktardı.