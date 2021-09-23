Denizli'de doktoru bıçakla yaralayan kişi kaçtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kardiyoloji uzmanı doktor, çalıştığı hastanenin önünde bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Eylül 2021 11:45
Bahçelievler Mahallesi 3007 Sokak'ta bulunan özel hastanede görevli kardiyoloji uzmanı doktor Göktürk Kaçar, hastane önünde beklerken saldırıya uğradı.
Kaçar'ı darbeden ve bıçakla bacağından yaralayan saldırgan, kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bıçaklı saldırıda bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.