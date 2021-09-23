Gizli hesaptan hakaret eden eski savcının 4 yıl hapsi istendi

Samsun'da Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. yargılandığı davanın duruşması Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.

"Kamu görevlisine hakaret ve iftira" suçlarından 6 yıla kadar hapsi istenen Ö.M.G., sözlü savunmasında suçlamaları reddetti. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Ö.M.G. hesap hakkında araştırma yapıldığını fark edip hattını kapattığı tespit edilmişti. Ö.M.G. ifadesinde cep telefonunu uzun zamandır kullandığını, telefonunu çocuğunun suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yenisini aldığını söyledi. Cep telefonunun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın ise kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI

Duruşmada söz alan eski Bakan Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş ise dosyadaki rapora göre sanığın cep telefonunun hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan HOHMUSTESARI isimli hesaba tanımlı olduğunu, aynı hesabı kurtarma mesajlarının da sanığın cep telefonuna düştüğünü belirtti.

Bu durumun HTS raporu ve BTK kayıtlarıyla da tespit edildiğini ifade eden Göktaş, sanığın ayrıca 'suya düştü' dediği cep telefonunun ana kartını sökerek delil karartmaya çalıştığını vurgulayarak, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Ö.M.G.nin savunmasının tamamlanmasının ardından mütalaa veren duruşma savcısı, "iftira" suçundan yasal unsurlar oluşmadığı için Ö.M.G.'nin beraatını talep ederken, "Kamu görevlisine zincirleme hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme talebi kabul ederse, trol savcı Ö.M.G., 4 yıl 1 ay hapis cezası alacak. Duruşma, sanığın son savunması için 10 Kasım'a ertelendi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU