YÖK ünlü ilahiyatçının iki koltuk arasında kalmasına son verecek mi?

Ancak, Hatipoğlu'nun rektörlükten ziyade TV programları daha fazla zamanını alsa gerektir. Kurucu rektör olarak atanan bir kişinin üniversitenin sorunlarından TV programlarına zaman ayırmasını hoca açısından anlamak mümkün olsa da üniversite açısından ciddi bir kayıp olarak görüyoruz. Adı üstünde İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve örnek bir üniversite olacak. Bunun için de çok ciddi bir çaba sarfedilmesi gerekiyor. Elbette sevenlerine tebliğ faaliyetlerini yerine getirmelidir. Ancak rektörlüğün ciddi bir görev olduğunun da farkına varılması gerekiyor.

Sonra bir tarafta yeni kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bakıyoruz, bir tarafta da TV ekranlarında program yapan Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu'na. Manzara karşısında da vay bu memleketin ve üniversitelerin haline demekten kendimizi alamıyoruz. Demek ki bu kişi istemediği halde zorla bu göreve getirilmiş. Yoksa yeni kurulan bir üniversite rektörü TV programına zaman ayıramaz, ayırsa da YÖK ne oluyor diye sorar. Kaldı ki rektörlüğün yanında YÖK üyeliğide bulunmaktadır. Gerçekten de yüzlerce sorunu masada bekleyen bir üniversitenin rektörü TV programlarına zaman ayırabiliyorsa burada başka bir sorun aramak gerekiyor.

Elbette Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu'nun ilmi seviyesini ve TV programlarının niteliğini ya da faydasını tartışacak değiliz. Ancak, yeni kurulan bir üniversitenin çok ciddi sorunları olduğunu ve bu sorunlara da bizzat rektörün çözüm getirmesi gerektiğini biliyoruz.

Konuya başka bir açıdan bakıldığında da demek oluyor ki Nihat Hatipoğlu sayesinde bir üniversitede rektör olmadan da işlerin yapılabildiğini öğrenmiş olduk. Ya da Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu gereçekten işini dört dörtlük yapıyor da bizim haberimiz yok. Sonra da düşünüyoruz ki zamanını bu kadar dolu dolu geçiren bir kişi sadece üniversitenin sorunlarına zaman ayırsa bu ünivesite ne hale gelir acaba?

İnanın ki hocayı eleştirmek için bunları yazmıyoruz. Gerçekten dine ve liyakate yazık ediyoruz. Keşke hoca sadece çeşitli görsel programlarda ve yazılı medyada İslam Dini' ni ve Peygamber Efendimiz'i tanıtsa da üniversite gençliğine örnek olsa. Sevgili hoca, hani TV programlarından aldığınız paralarda gözümüz yok da gerçekten bu iş hiç yakışık almıyor. Sanki kötü örnek oluyorsunuz gibi bir algı var. İsterseniz bir de farklı bir gözle ilmi ile amil olan birilerine de sorsanız diyoruz. Ne dersiniz sevgili hoca, sadece TV programları daha faydalı olmaz mı? Bu arada da sanki YÖK ortalarda hiç YOK gibi.