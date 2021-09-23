Havuza 'tesettürlü mayo' ile girmeyi yasaklayan site yönetimine 7 bin TL ceza!

Otel ve site gibi alanlarda bulunan havuzlara 'tesettürlü mayo' ile girilir mi?

Yaz aylarında zaman zaman tartışma konusu olan bu yasakla ilgili Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu adeta emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Bir başvurucunun verdiği şikayet dilekçesini karara bağlayan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurulu, sitenin ortak havuzuna tesettürlü mayo ile girilmesini yasaklayan site yönetimini suçlu buldu. Kurum bu yönde alınan bir kararın inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti. Kurum, bu kararı alan yönetim hakkında ise 7 bin TL ceza hükmetti.

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