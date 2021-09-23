Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi sınav giriş yerleri açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu.
03 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Eylül 2021 tarihinde saat 14.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
03 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI