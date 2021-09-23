TURKOVAC'ın faz 3 çalışmasında yan etki görülmedi

Yerli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor.

Acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya gelen aşıda önümüzdeki aylarda seri üretime geçilmesi bekleniyor.

"Rahatlıkla TURKOVAC aşısını olabilirler"

Gönüllü Yasin Akpınar, yerli aşı olmasından dolayı TURKOVAC'ı seçtiğini belirterek, "Birinci doz aşıda hiçbir yan etkisini görmedim. O yüzden ikinci doz aşımı da oldum. Bütün halkıma sesleniyorum. Rahatlıkla TURKOVAC aşısını olabilirler." dedi.

"Herhangi bir ciddi yan etki ile karşılaşmadık"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker de bin 500 gönüllüye aşı uyguladıklarını söyledi.

Toker yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Merkezler İstanbul Ankara ve Kayseri'de mevcut şu an için beş merkez olarak Erciye Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastahanesi'nde devam ediyoruz.

Gönüllülerimize 28 gün arayla iki doz uyguluyoruz. İkinci dozlarını uygulamaya başladığımız gönüllülerimizde mevcut şu ana kadar ilk ve ikinci dozda herhangi bir ciddi yan etki ile karşılaşmadık. Sadece aşı olan yerinde olan ufak bir ağrı ya da kızarıklık söz konusu olabilir. Ama herhangi bir hayatı tehdit eden tıbbi tedavi gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık.

Ben buradan vatandaşlarımıza bir an evvel Sağlık Bakanlığının önerdiği takvim çerçevesinde aşılarını mutlaka olmalarını tavsiye ediyorum."