Serdar Ortaç, Beşiktaşlılardan özür diledi

Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız" demişti.

Özür diledi: 'Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim'

Serdar Ortaç, bugün Twitter hesabından paylaştığı videoda, bir seyircinin ısrarı sonrası onun dediklerini sahnede tekrar ettiğini savundu. Ortaç, şunları söyledi:

"Ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbola bakmam bile. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senedir dostum. Bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık, laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da."