Önemli kayak merkezlerine yılın ilk karı düştü

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uludağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı başladı.

Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi.

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'a bu sene karın erken düştüğünü söyledi.

Ilgaz Dağı'nın her mevsim ayrı bir renge, her rengin de ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Keleş, "Kar berekettir, kar su demektir, kar tüm insanlar için önemli bir kaynaktır. İnşallah bu sene bol kar görürüz." dedi.