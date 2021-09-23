LPG'ye 15 kuruş zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaz fiyatlarına 15 kuruş zam geldi. Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zamlı olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Eylül 2021 18:21
Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaz fiyatlarına 15 kuruş zam geldi.
Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zamlı olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 24/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 15 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.