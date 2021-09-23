Kısıtlama kalktı, İngilizler Türkiye'ye koştu!

Birleşik Krallık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından vatandaşlarına yaptığı açıklamada, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi yönünde alınan karar doğrultusunda Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını duyurdu. Karardan sonra İngiltere'den gelen 129 kişilik ilk turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'ın da hazır bulunduğu karşılamada, turistlere lokum ikram edildi.

'2022 YILI İÇİN UMUTLUYUZ'

Ayaz, uzun zamandır dört gözle bekledikleri İngiliz turist kafilesini karşıladıklarını belirtip, "Bizim kadar, onlarda heyecanlı. Dört gözle bekledikleri bir bölge. Ay sonuna kadar havalimanımıza 380 uçak iniş yapacak. Bu uçak sayısı yaklaşık 60 bin yolcuya tekabül ediyor. Kasım ayının sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Finalimiz daha güzel olacaktır. 2022 yılı için umutluyuz" dedi.

İngiliz turistlerden Julia Elizabeth ise, "Arkadaşımız evlendi. Kutlama yapmak için geldik. 4 yıl önce de Türkiye'ye geldim. Huzurlu bir ülke olan Türkiye'yi havası, yemekleri ve sahilleri için tercih ediyorum" diye konuştu.