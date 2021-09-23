Bakan Yardımcısı Nebati'den 'yapılandırma' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen 'Tokat İş Dünyası Buluşma' programına katılmak için kente geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Yardımcısı Nebati'nin yanı sıra, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ali Çelik ve iş insanları katıldı. Programda konuşan Nebati, vergi borcu bulunan kişiler için çıkarılan 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun başvurusunun 30 Eylül'de bittiğini hatırlattı.

Yapılandırma başvurularını son güne bırakılmaması gerektiğini söyleyen Nebati, "Eylül ayının sonuna geldik. Lütfen yapılandırma kanunundan faydalanın ve son güne bırakmayın. Tekrar uzatma yetkisi yok. Yasa sadece bir seferlik. Dolayısıyla da son güne bırakıp 'yetişemedik, yetiştiremedik' gibi bir durumla karşılaşmayalım. Son dönemlerin en önemli atılan adımlarından bir tanesiydi. Bu konuda hızlıca hareket etmenizi isterim" dedi. Nebati ayrıca işveren ve çalışanların koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini belirterek "Gerek çalışanlar gerekse de çalıştıranlar lütfen maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat edelim. Lütfen aşınızı olun" diye konuştu. Nebati'nin konuşmasının ardından program basın kapalı olarak devam etti.