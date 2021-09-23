HDP'li yöneticilerin 'örgüt üyeliği' davasında bir tahliye

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Sağlam getirilirken, tutuksuz sanık Dilan Kılıç da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Dilan Kılıç savunmasında, "İki yıldır görev yapıyorum. Pandemi ve öğrenciliğimden ötürü ilçede çok bulunmadım. Bir bilgim yok ilçe binasıyla ilgili. O yüzden fotoğrafları kim getirdi, ne zaman getirdi, bilmek gibi bir durumum yok. Tüm katları gezmek gibi bir durumum yok. Sadece başkanlık odasına girerdim. Ses kayıtlarını alma sebebim orada geçen kavramları anlamak için aldığım kayıtlardır. Öğrencilikten gelen bir alışkanlığımdır. Herhangi bir terör örgütü üyeliğim yoktur" dedi. Ses kaydındaki şarkının sözlerini bilmediğini söyleyen Kılıç, "Ses kaydındaki Kürtçe şarkının sözlerini bilmiyordum. Kürtçe olduğu için dinledim. Çok az Kürtçe biliyorum, anlıyorum" diye konuştu. Bulunan posterin eski olduğunu belirten Kılıç, "Odamızdaki Öcalan fotoğrafları çok eskiydi bizden önce asılmıştı. Sorun teşkil edeceğini düşünemedim" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Ercan Sağlam ise ilçe binasında ele geçen dijital materyallerin tarihinin kendilerinin görev yaptığı tarihlere uymadığını, bu nedenle kendileriyle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi. Sosyal medya baskısı nedeniyle 9 ay içinde 3 ilçenin eş başkanının tutuklandığını, bu nedenle yargılandıklarını belirten sanık Sağlam, sağlık problemleri olduğunu, anne ve babasının hasta olduğunu, okuyan 4 çocuğunun maddi zorluklar nedeniyle okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyleyip tahliyesini talep etti.

YURT DIŞI YASAĞI İLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak, tahliyesine karar verdi. Sanık Dilan Kılıç hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Instagram ve Twitter isimli sosyal medyada yapılan paylaşımlarda HDP Esenyurt İlçe binasında, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyallerinin bulunduğunun görülmesi üzerine başlatılan soruşturma üzerine arama ve el koyma kararı alındığı anlatıldı. Gençlik Kültür Merkezi tabelasının asılı bulunduğu oda içerisinde yasaklı veya yasaklı olmasa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren birçok yayının olduğu kütüphanenin bulunduğu, duvarlarda

PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın portresinin resmedildiği, yine sırtında davul bulunan kamuflajlı kadın örgüt mensubunun resminin işlendiği, ayrı bir duvarda ise PKK veya PKK'ya bağlı diğer silahlı örgütlerde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının silahlı ve kamuflajlı çerçeveli resimlerinin bulunduğu tespit edildiği kaydedildi. İlçede ele geçirilen laptop içerisindeki harici diskte de örgütün propaganda içerikli sözleri bulunan şarkının da yer aldığı ifade edildi. Tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ercan Sağlam'ın makam odasında Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu da anlatılan iddianamede, sanıklar Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapisleri istendi.