Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puan aldı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle öne geçti. Kalan bölümde her iki takımda ataklar bulurken, misafir takım 40. dakikada Balde ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor'un baskısıyla başlayan 2. yarıda yapılan oyuncu değişiklikleriyle toparlanan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Mesut Özil'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın 85. dakikasında GZT Giresunspor'da Doukara ceza sahasının dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderse de kalan bölümde gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan aldı ve puanını 13'e yükseltti.

- Ferdi Kadıoğlu'nun 2. golü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle oynatılan 3-4-3 sisteminde sol kanatta görev alan ve gösterdiği performansla güven veren 21 yaşındaki oyuncu, golleriyle takımına katkı veriyor.

Süper Lig'de Altay ile deplasmanda oynanan mücadelede takımını öne geçiren Ferdi, Giresunspor karşısında da henüz 3. dakikada takımının ilk golünü attı.

Ferdi, bu golle ligdeki 2. golünü kaydetti.

- Mesut gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, bu sezon resmi maçlarda 3. golünü attı.

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının bu sezonki ilk golünü 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında kaydetmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere tamamlanan Eintracht Frankfurt maçında da takımının tek golünü atan Mesut, Giresunspor'u da boş geçmedi.

Mesut, 64. dakikada takımının 2. golünü atmaya başardı.

- Gol pasları yenilerden

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Rossi ve Mergim Berisha, Giresunspor'a karşı atılan gollerin paslarını verdi.

Rossi, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün, Berisha ise Mesut'un 2. golünde son pası veren isimler oldu.

- Crespo ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Transfer döneminin son bölümünde Fenerbahçe'ye katılan 25 yaşındaki oyuncu, ilk maçını GZT Giresunspor'a karşı oynadı.

- Bir ısıtıcı alev aldı

Ülker Stadı'nda maçın oynandığı esnada ısıtıcılardan biri alev aldı.

Yaklaşık 15 dakika alev alan ısıtıcıdan çıkan dumanlar, basın tribününün olduğu bölümde rahatsızlığa neden oldu.

Isıtıcı, daha sonra bir yetkili tarafından onarıldı.