Koronavirüs geçiren 500 gönüllü takip ediliyor

Kovid-19'u yenen 500 gönüllü, virüsün kısa ve uzun süreli etkilerini izlemek için kontrolde tutuluyor. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde pilot olarak açılan Kovid-19 Takip Merkezi'nde hastalığı geçirenlerin takibi Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu, Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu öncülüğünde hazırlanan program çerçevesinde izleniyor.

2 YIL İZLENECEKLER

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre öncelikli olarak hastalığı ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastaların, tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçtikten sonra gönüllü olarak tıbbi izlenimleri yapılıyor. Hastalar daha sonra 3, 6 ve 12'nci aylarda takip merkezine geliyor. Merkezde şu ana kadar yaklaşık 500 hastalığı geçiren kişinin ilk iki takibi yapıldı. Hastalığı geçirenler, iki yıl boyunca takip edilecek. Önümüzdeki yıl içinde son iki kontrollerin yapılması bekleniyor. Takip merkezinin ilk değerlendirmelerine göre; yatan hastalar akciğer tutulumu ile yattığı için onlarda daha fazla nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler ön planda. Nefes darlığı bulunanların altı aya doğru topladığı gözleniyor. Hastalığı ayakta geçirenlerde en çok halsizlik ve yorgunluk ile tat ve koku alma bozukluğu şikayetleri bulunuyor. 3 ay sonra halsizliğin azalmasıyla şikayetlerinin kalmadığı ifade ediliyor. Bir kısım kişilerde ise unutkanlık, saç dökülmesi ve ciltte sıkıntılar görülüyor.

YAŞ DÜŞTÜ

Geçen sene takip merkezinde daha çok yaşlıların, son dönemlerde ise gençlerin takip edildiği gözlemleniyor. Pilot olarak bir diğeri Eskişehir'de hizmet veren merkezlerin büyükşehirler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan illerde yaygınlaştırılması planlanıyor.