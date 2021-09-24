Fiyatları biz de denetleyebiliriz

Son dönemde gündeme gelen fahiş fiyat artışı tüketicileri mağdur ediyor. Temel gıdaların fiyatları marketlerde, pazarlarda ve semtlerde farklılık gösteriyor. Bazı ürünlerin fiyatlarıyla oynayan fırsatçılar vatandaşları mağdur ediyor. Ticaret Bakanlığı 2018 yılında temel gıdalarda haksız fiyat artışının önüne geçmek için üç uygulama geliştirdi. Hal Kayıt Sistemi (HKS) uygulaması ile reyonlardaki meyve sebzelerde bulunan barkodlar okutularak ürünlerin alış fiyatları tespit edilebiliyor. Bir diğer uygulama ise Haksız Fiyat Bildirimi. Vatandaşlar eğer haksız bir fiyat artışıyla karşılaşırsa, Haksız Fiyat Bildirimi uygulamasıyla ürünün etiketinin fotoğrafını, türünü ve firma adını yazarak Ticaret Bakanlığı'na durumu bildirebiliyor. Mobil Tüketici uygulamasıyla ise vatandaşlar taksiden pazara kadar yanlış gördüğü her türlü eylemi Bakanlık'a iletebiliyor.

YANILTMANIN CEZASI 110 BİN TL

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"6502/62. madde kapsamında tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak suçtur. 110 Bin TL'ye kadar cezası var" dedi.

MOBİL UYGULAMALAR İNDİRİLMELİ

Vatandaşları fahri müfettiş olmaya davet eden Ağaoğlu, "Eğer tüketici olumsuz bir durumla karşılaştıysa yakınlarda başka alışveriş yapabileceği yer varsa, o mağazayı boykot bağlamında o satış noktasına gitmeme kararını da uygulayabilir. Bakanlık'ın ücretsiz hizmete sunduğu 3 mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indirmeli ve her biri Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi tespit ettikleri olumsuzlukları Bakanlık'a aktarmalıdırlar. Tespit ettiği haksız fiyat artışının fotoğrafını çekip ya da raporlayıp mobil tüketici aplikasyonuyla Ticaret Bakanlığı'na ulaştırmalı" şeklinde konuştu.

DENETLEYİCİ DE DENETLENECEK

Fırsatçıların önüne geçmek için denetleyicilerin de üzerine düşen görevler olduğunun belirten Ağaoğlu, "Dürüst ticaret yapılmalı. Denetçiyi de denetleyen bir sistem kurulacak. Dijital takip sistemi. Sorunu kökünden çözmek için tanzim satış yerine ekonominin temeli olan arz talep dengesini sağlayacak ortam oluşturulacak. Üretim planlı desteklenecek. Temel gıdalarda her şeyden yeteri kadar olacak." dedi.

Ayşe Mine Alioğlu