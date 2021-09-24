Tepkilerin hedefindeki Doktor: Yanlış aşı gizli kapaklı bir bilgi değil!

Milliyet'en Mert İNAN'ın haberine göre: Aşı karşıtları tarafından linç edilmek istendiğini dile getiren Prof. Dr. Kurugöl. "Bir aylık bebeğe 3 ay önce yanlışlıkla Hepatit aşısı yerine koronavirüs aşısı yapılıyor. Bu uygulamanın yapıldığı şehir ve sağlık kurumunu açıklamadım. Sonrasında bebek olası yan etki durumuna karşı bizim merkezimize yönlendiriliyor. Biz de bebeğin yatışını yaptıktan sonra olası sağlık sorunu durumunda gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak için bir hafta boyunca gözlemledik. Yaptığım açıklamada, Kovid-19 aşısının 1 aylık bebeğe bile zarar vermediğini anlatmaya çalıştım, aşı karşıtları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veya birtakım merkezlerde çocuklar üzerinde faz deneyleri yapılıyor algısı oluşturdular" dedi.

Prof. Dr. Kurugöl, tartışma yaratan açıklamalarından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açılan soruşturmayı anlamakta güçlük çektiğini de dile getirerek, şunları dedi: "Küçük bir bebekte bile korona aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmadığını vurgulamak için örnek verdim. Konuyu alıp ancak bizler bilerek veya yanlışlıkla aşı yapıyormuşuz şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor. Bebeklere yönelik Kovid-19 aşısı yönünde bir çalışma yok. Geçtiğimiz aylarda çocuklara yönelik üretilmesi düşünülen bir aşı için gerekli izinler alınarak faz çalışmaları planlanıyordu ancak bu çalışma iptal edildi. Kaldı ki söz konusu çalışmalar için ilgili kurumlardan izinler alınması gerekiyor. Bahsettiğim yanlış aşılama olayı Ege Üniversitesi ve İzmir'de yaşanmadı. Gündeme getirdiğim hadise gizli kapaklı bir bilgi de değildi. Daha önce yine sosyal medyada gündeme getirilmişti. Yanlış aşı uygulayan kişi durumu gizlemediğini ve konu hakkında soruşturma da başlatıldığını söylemişti. Sağlık Bakanlığı'nın hakkımda başlattığı soruşturmayı anlamakta güçlük çekiyorum. Ben sadece yaşanan bir hadiseyi dile getirdim. Şahsımla ilgili bir durum yokken, hedef tahtasına konuldum."