'Kurak gün sayısı 200 güne çıkacak'

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre:

Raporda şu tespitler yer aldı:

- 2100 yılına kadar dönemler için geçerli iklime ilişkin anomaliler projekte edildiğinde; Türkiye üzerinde ortalama sıcaklıkların 4-6°C'ye varan ciddi miktarlarda artması ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da artışların 1-2°C daha fazla olması beklenmekte.

- En fazla Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu ve Doğu bölgelerde olmak üzere toplam yağışlarda genel olarak bir azalma olacak. Karadeniz kıyılarında 150 mm'lere varan yağış artışlarının meydana gelmesi beklenmekte.

- Ülkemizin Doğusu ve Güneydoğusunda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının, yüzyıl sonunda yılda 200 günlere ulaşması öngörülmekte.

- Sıcak hava dalgalarındaki hızlı artış ile orman yangınları riskinin artacağı öngörülmekte.

- Ardışık kurak geçen gün sayılarının 4-15 arasında yükseleceği hesaplanmakta. Bu artışlar, Doğu Akdeniz, Konya Kapalı Havzaları ile Fırat-Dicle Havzası'nın Doğu Toroslar'ın güneyinde kalan kısmında görülecek.

Su azalıyor

- Ülkemizin kişi başı su potansiyeli 1400 metreküpün altında. Verilere göre 2070'de nüfusumuzun 107 milyon civarında olacağı öngörülmekte olup, buna göre yalnızca nüfus artışı baskısı dikkate alındığında dahi, su potansiyelimizin su kıtlığı sınırı olan 1040 metreküpe düşmesi beklenmektedir.

- Tüm senaryolar ve projeksiyon dönemlerinde en kayda değer su açığının gözlendiği havzalar genel itibariyle Fırat-Dicle, Doğu Akdeniz ve Konya Kapalı havzalarıdır. Fırat-Dicle Havzası'nda 2100'e kadar olan dönemde yılda 2-12 milyar metreküpe ulaşan mertebelerde su açığının beklendiğini görülmekte.

- Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 30, 2028'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 35, 2028'e kadar en fazla yüzde 30, 2033'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü.

- Türkiye genelinde yılda 5,7 milyar m3 kullanılmış suyun yeniden değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Uygun kaliteye getirildikten sonra kullanılması önerilen kullanılmış sular ile yaklaşık 336 bin hektar tarım alanı ve 3 bin 100 hektar peyzaj alanı sulaması yapılabilecek.