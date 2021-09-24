'Üreticiye sütten 2 kuruş kalıyor'

Milliyet'ten Duygu ERDOĞAN'ın haberine göre: Üretici tarafında çiğ süt fiyatı ise aralık sonuna kadar geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş olarak uygulanıyor. Üreticiler, özellikle yem fiyatları ve biriken borçlarına dikkat çekerken sütten para kazanamayan çiftçilerin hayvanlarını kestirmeye başladığını, köylerini terk ettiğini belirtiyor. 1 litre süte karşılık 1.3 kilo yem alarak 'süt/yem paritesinin' korunabileceğini anlatan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, bu durumda paritenin bile sağlanamadığı söyledi. Süt fiyatlarındaki üretici market arasındaki farkın yüksekliğine dikkat çeken Keskin, "Üreticilerimizin 1 litre çiğ sütü sanayiye sattığında kazandığı rakam 3.20 lira. Kazandığı 3.20 lira ile yem, mazot, hayvan bakım giderleri gibi maliyetlerini de karşılaması bekleniyor. Süt üreticileri olarak Gıda Komitesi'nden denetim ve kontrol bekliyoruz. 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 3.18 lira. Karşılığında aldığımız 3.20 lira" vurgusunu yaptı.

'Köyler terk ediliyor'

Sektörde kayıt dışı üretimin çok yüksek olduğunu anlatan Tevfik Keskin, çiğ süt desteklemelerinin artırılmasını, kayıtlı üretime teşvik istediklerini söyledi. Keskin, "Çiğ süt referans fiyatları yükseliyor diyoruz, ertesi gün yeme zam geliyor, market fiyatlarına zam geliyor. Bu sorunlar nedeniyle üreticiler hayvanlarını kesmek, aile işletmelerini kapatmak zorunda kalıp, şehre göçüyor" dedi.