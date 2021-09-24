Kulüp Başkanı, yeni mezun kızını danışman yaptı
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un geçen yıl üniversiteden mezun olan kızı, Kocaelispor personel kartını paylaştı. Kızının Kocaelispor'a psikolojik danışman yapıldığı öğrenildi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 09:20
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un geçen yıl üniversiteden mezun olan kızı, Kocaelispor personel kartını paylaştı. Kızının Kocaelispor'a psikolojik danışman yapıldığı öğrenildi
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un geçen yıl üniversiteden mezun olan kızını Kocaelispor'a psikolojik danışman yaptığı ortaya çıktı. Kulüp personeli kartını paylaşarak üzerine yeşil siyah kalp koyan kızı, kulüpten maaş alıp almadığı merak ediliyor.