Dolar'ın yükselişi devam ederek rekora ulaştı: 8,85 TL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından yükselişe geçen dolar bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte rekor kırdı. Dolar 8.85 ile tarihinin en yüksek noktasına çıktı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2021 10:13
Güne 8,81 TL ile başlayan dolar sabah saatlerinde yükselişini devam ettirerek 8,85 TL'ye ulaştı.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,8110
|8,8120
|Avro
|10,3420
|10,3430
|Sterlin
|12,0630
|12,1230
|ANKARA
|ABD Doları
|8,7820
|8,8420
|Avro
|10,3030
|10,3730
|Sterlin
|11,9930
|12,1930