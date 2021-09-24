Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor...

Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine gireceği iddia edildi.

Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Mehmet Demirkol, yaptığı programda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağını belirtti.

Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." diye ifade etti.