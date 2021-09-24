Selvi: AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını İstanbul'da gördü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te düzenlenecek seçimlerle ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu.

2019'daki yerel seçimlere dair hatırlatmalarda bulunan Selvi, "HDP, yerel seçimlerde AK Parti'nin kaybetmesi için Batı'da aday çıkarmamış Millet İttifakı'nın adaylarına destek vermişti. CHP böylece 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara'yı kazandı. 2023 seçimlerinde de HDP'nin desteğiyle cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için bu tür manevraları yapıyorlar" dedi.

Selvi, "AK Parti, HDP ile birlikte en fazla Kürt seçmenin oyuna sahip olan parti. Geçmişte çözüm süreçlerini yönetmiş, Kürt sorunu üzerindeki yasakları kaldırmış bir parti" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:



"Bugün Kürt sorunu dediğinizde bunun temelinde CHP yer alıyor. Dersim'den, Şark Islahat Planı'na kadar uzanmak istemiyorum. En son çözüm sürecine karşı çıkmışlardı. Ama 2023 seçimini kazanma adına CHP ve Türk milliyetçiliği iddiasındaki İYİ Parti, HDP-PKK'ya göz kırparken, AK Parti'nin de Kürt seçmenini kaybetmemesi gerekiyor.

AK Parti, Kürtler olmadan seçim kazanamayacağını İstanbul seçimlerinde gördü. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır'da başlattığı 'Kavilleşme' sürecinin yeni bir politikaya dönüştürülmesi gerekiyor. Tabii MHP'yi tedirgin etmeden."