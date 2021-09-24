Öğrenciler kamu tesislerinde misafir edilecek

Tesislerin, kız öğrenciler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak açılacağını bildiren Vali Köşger, "Kamu kurumlarımızın misafirhaneleri öğrencilerin geçici olarak kalması için tahsis edilecek. İhtiyaç duyulursa ileriye yönelik başka çözümlere de başvurabiliriz" dedi.

TUZLA'DA DA GEÇİCİ KONAKLAMA

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Twitter hesabından Konaklama hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 444 09 06'dan kendileriyle iletişime geçebileceğini bildirerek, şu mesajı paylaştı:

"İlçemizde üniversite okuyan gençlerimizin yanındayız. Konaklama sorunu yaşayan kardeşlerimize Bilim Kampımızda geçici konaklama sağlıyoruz. Sizler kalıcı yer bulana kadar misafirimiz olacaksınız."

BAKAN YARDIMCISI: BAŞVURULARI YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise "İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" açıklamasını yaptı: "127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."