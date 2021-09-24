7 aylık hamile sözleşmeli personeli işten çıkaran belediyeye 15 bin TL ceza!
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 7 aylık sözleşmeli personelini işten çıkaran ve dava ile geri dönen personeli de mesleği ile ilgili olmayan alanlarda görevlendiren belediyeye 15 bin TL idari para ceza verdi.
Eşitlik Kurumu Kararında Özetle Şu ifadelere yer verdi:
"....Kanunda "iş yerinde yıldırma"; " Kanunda sayılan ayrımcılık
temellerinedayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla
kasıtlı olarak yapılan eylemler" olarak ifade edilmiştir. Bu kapsamda yukarıda
ayrıntılı olarak açıklanmış olan başvuranın 7 aylık hamileyken sözleşmesinin
feshedilmesi, sözleşmenin haksız feshiyle ilgili açtığı davanın Mahkemece haklı
görülmesi, yeni sözleşme döneminde 6 yıldır görev yaptığı yerden 1 saat uzaklıkta
iki mahalleye görevlendirilmesi; 6 yıldır ekonomist olarak belediye binasında
çalışan başvuranın pazar yerlerinde makbuz kesmek için görevlendirilmesi; özlük
haklarından olan süt izninin kullanılmasına engel oluşturacak şekilde idare
tarafından karar alınması tüm bu süreçlerin bir bütün halinde çalışanı iş yerinden
bıktırmak, soğutmak amacıyla yapıldığı sonucuna varılmıştır. Anılan kanun maddesine
göre iş yerinde yıldırma eylemlerinin kişinin iş yerinden soğuması, bıkması
ve dışlanması amacıyla yapılmış olması gerekmektedir.
Nitekim başvuran sayılan bu olumsuz eylemlerin neticesinde, sözleşmesini feshetmek
zorunda kaldığını dile getirmektedir. Hayatın olağan akışı düşünüldüğünde, sözleşmesi
feshedildiği için mahkemeye başvuran, yürütmeyi durdurma kararı alarak iş yeri
ile yeniden sözleşme imzalayan başvuranın sözleşmesini feshetmesi beklenemez.
Buna göre başvuranın iş yerinde yıldırma eylemleri neticesinde sözleşmeyi feshetme
kararı aldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu eylemler sonucunda başvuranın
çalışma koşulları bozulmuş, başvuran sözleşmesini feshetmek zorunda kalmış ve
tüm bu süreçlerde çalışma hakkı ihlal edilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; başvuranın muhatap Belediye tarafından çalışma hakkının ihlal edildiği, dosya içeriğine göre Belediyenin eylem ve işlemlerinin 6701 sayılı Kanunda belirtilen cinsiyet temelinde iş yerinde yıldırma niteliğinde olduğu anlaşıldığından ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmiştir...."
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