Yaz geri dönüyor

Hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşüş yaşarken özellikle gece saatlerinde serin hava etkili oldu. Yayınlanan tahminlere göre bugün yağışlar etkisini kaybedecek ve yarından itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

Yağışların ardından sıcak günler geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün birçok il için yayınladığı uyarılar sonrasında yağışlar yurdu etkilemeye başladı. Hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşüş yaşarken özellikle gece saatlerinde serin hava etkili oldu. Yayınlanan tahminlere göre bugün yağışlar etkisini kaybedecek ve yarından itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

Birkaç gündür yaşanan sıcaklık düşüşü ve yer yer etkili olan sağanak yağış sonbaharın ciddi şekilde hissedilmesine neden oldu. Tahminlere göre bugünden itibaren yağışlar etkisini kaybederken hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul'da dün 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 derece seviyelerine ulaşacak. Cumartesi ve pazar günü yağışlar sadece Karadeniz Bölgesi'nde birkaç şehirde görülecek.

YEREL SAĞANAKLAR BUGÜN DE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.