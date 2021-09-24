'Bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı' iddiasına savcılık soruşturma açtı

İzmir'de bir aylık bebeğe Covid aşısı yapıldığı iddiaları hakkında savcılık soruşturma başlattı.

İddiayı, Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl NTV yayınında dile getirmişti.

Bebeklerine Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığı öne süren ailenin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İddialara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Ailenin Avukatı Dilek Güzel yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve aile hekimliği tarafından takibi yapılan yeni doğan aşı takvimine uygun olarak 30'uncu gün aşısı (Hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi'ne götürülüyor, burada aşı uygulanıyor ve anne-bebek eve dönüyorlar.

Baba işe gidiyor, 2-3 saat kadar sonra, müvekkillerimin evine gelinerek bebeğe Hepatit aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söylenmiş ardından bebek Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülmüş.''

Doktorlar dünyada otuz günlük bir bebeğe ilk defa Biontech Covid-19 aşısının uygulandığını ve aşının etkilerini bilemediklerini söylediklerini aktaran Güzel, bebeğin durumunun bir hafta boyunca takip edildiğini belirtti.

Müvekkillerinin aşılamayı önemli bulan ve kendileri de aşı yaptırmış kişiler olduğunu aktaran avukat, bu durumun aşı karşıtlığı propagandası amacıyla kullanılmasını kabul etmediklerini söyledi.