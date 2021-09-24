Aziz Sancar, geleceğin parlak beyinleriyle buluştu

Filyasyon denetiminde, okul müdürüne ceza soruşturması

Filyasyon denetiminde, okul müdürüne ceza soruşturması
Bir yüksekokul tüm dersler için uzaktan eğitim kararı aldı

Bir yüksekokul tüm dersler için uzaktan eğitim kararı aldı
Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim

Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim
Aziz Sancar elini öpen Selçuk Bayraktar'a sarıldı

Aziz Sancar elini öpen Selçuk Bayraktar'a sarıldı
Diyanet-Sen: Diyanet için 6 bin kadro onayı var

Diyanet-Sen: Diyanet için 6 bin kadro onayı var

Ankara Valiliği: Din Kültürü öğretmeni görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği: Din Kültürü öğretmeni görevden uzaklaştırıldı
Vaka haritası açıklandı: En fazla vaka görülen iller

Vaka haritası açıklandı: En fazla vaka görülen iller
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yapılandırmadan yararlanmak için son haftaya girildi

Yapılandırmadan yararlanmak için son haftaya girildi
FETÖ'nün Ordu'daki yapılanması çökertildi

FETÖ'nün Ordu'daki yapılanması çökertildi

SGK görevde yükselme sınavı açtı

SGK görevde yükselme sınavı açtı
Dolar günü tarihin en yüksek noktasında tamamladı

Dolar günü tarihin en yüksek noktasında tamamladı
Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra aileyi uyarmış

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra aileyi uyarmış
Yıldız Holding: Murat Ülker'in açıklamaları Erdoğan'a cevap değil

Yıldız Holding: Murat Ülker'in açıklamaları Erdoğan'a cevap değil
Velilere PCR testi zorunluluğu getiren ilk belediye

Velilere PCR testi zorunluluğu getiren ilk belediye

Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı

Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı
Bakan Pakdemirli'den pahalılık açıklaması: Genel bir kriz var

Bakan Pakdemirli'den pahalılık açıklaması: Genel bir kriz var
'ABD terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor'

'ABD terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor'
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı ile ilgili açıklama

Bakan Varank'tan TOGG fiyatı ile ilgili açıklama
Grip miyim yoksa Kovid mi? Prof. tek tek açıkladı

Grip miyim yoksa Kovid mi? Prof. tek tek açıkladı

'Bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı' iddiasına savcılık soruşturma açtı

'Bebeğe yanlışlıkla kovid aşısı' iddiasına savcılık soruşturma açtı
ÖSYM Başkanı açıkladı... e-YÖKDİL geliyor

ÖSYM Başkanı açıkladı... e-YÖKDİL geliyor
'Öğretmenlerin yüzde 86'sı 2 doz aşı oldu'

'Öğretmenlerin yüzde 86'sı 2 doz aşı oldu'
7 aylık hamile sözleşmeli personeli işten çıkaran belediyeye 15 bin TL ceza!

7 aylık hamile sözleşmeli personeli işten çıkaran belediyeye 15 bin TL ceza!
9 Kamu Kurumu toplamda 672 personel almak için ilana çıktı

9 Kamu Kurumu toplamda 672 personel almak için ilana çıktı

Aile Bakanlığı, her biri için aylık 25 bin liradan araçlar kiraladı

Aile Bakanlığı, her biri için aylık 25 bin liradan araçlar kiraladı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 51 gözaltı

Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 51 gözaltı
Özel güvenliğe tek tip kıyafet geliyor

Özel güvenliğe tek tip kıyafet geliyor
Turkovac, ekim sonu seri üretime geçecek

Turkovac, ekim sonu seri üretime geçecek
Okul kantinlerinde abur cuburlar raftan inmedi

Okul kantinlerinde abur cuburlar raftan inmedi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Aziz Sancar, geleceğin parlak beyinleriyle buluştu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Gebze'deki TÜBİTAK Fen Lisesi'nde geleceğin parlak beyinleriyle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2021 11:14
Yazdır
Aziz Sancar, geleceğin parlak beyinleriyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'21 için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak İstanbul'a gelen Prof. Aziz Sancar, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sancar'a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

TÜBİTAK Gebze Kampüsünde alkışlarla karşılanan Sancar, sınıfları gezdi, okulun eğitim müfredatına ilişkin bilgiler aldı. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) öğrencilere bir konferans veren Sancar, yaptığı sunumda Türk dünyasının dünya bilimine katkısını tarihsel bir perspektiften değerlendirdi.

Sancar, Türk dünyasını bilimsel katkı açısından benzer geçmişe sahip olduğunu vurguladığı Çin ile karşılaştırırken Princeton Üniversitesi'nden S. Frederick Starr'ın "Kayıp Aydınlanma: Orta Asya'nın Altın Çağı" isimli kitabına atıfta bulundu.

Avrupa'da Orta Çağ'ın sürdüğü dönemlerde Türk dünyasının aydınlanma çağı yaşadığını kaydeden Sancar, bu dönemde Müslüman Türk dünyasından İbn-i Sina, Biruni, El-Cezeri, Uluğ Bey ve Harezmi gibi bilim adamlarının dünya bilimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Sancar, Türk dünyasında yaşanan aydınlanma çağının Ali Kuşçu gibi bilim adamlarıyla Osmanlıya da taşındığını vurguladı.

Sancar, Türkiye'nin teorik eğitimde çok iyi olduğunu belirterek, "Ben doktora yaparken çok zorluk çektim. Çünkü deney yapamıyordum. Türkiye, bizi teorik alanda çok iyi hazırladı ama deney tecrübemiz eksikti. Bilim yapmak deneyle olur. Biz, çocuklarımıza erken yaşta deney yapmayı öğretmeliyiz." dedi.

ABD'de Türk Kültür Merkezi inşa ettiklerini anlatan Sancar, "Arka bahçesinde köşede Atatürk'ün büstü var, bir köşede de Piri Reis'in. Piri Reis'i koymamın sebebi, o dünya haritasını ben de DNA onarım haritasını yaptım. 'Benim Piri Reis haritam' dedim." ifadesini kullandı.

Öğrencilere İngilizce bir sunum yapan Sancar konuşmasının başında "Sunum teknik değil Türkçe anlatılabilir. Türkiye'ye geldiğimde ilk iki hafta Türkçem tutuk olur. İkinci haftadan sonra dilim açılır. O yüzden müsaadenizle sunumu İngilizce yapacağım." demesi dikkat çekti.

- "Beni kim aday gösterdi bilmiyorum"

Prof. Aziz Sancar, sunumun ardından öğrencilerin sorularına yanıt verdi. "Nobel'e nasıl başvurdunuz?" sorusu üzerine Sancar, şunları söyledi:

"Başvurmak diye bir şey yok. Kendinizi Nobel'e aday gösteremezsiniz. Nobel, Kimya Komitesi Başkanı bizim onurumuza yemek verdiği zaman bana dedi ki: 'Ben uluslararası toplantılara gidemiyorum, herkes etrafıma toplanıp beni etkilemeye çalışıyor.' Nobel kendi propagandanızı yapmakla kazanılmaz. Beni, bugüne kadar, kim aday gösterdi bilmiyorum. En büyük gaye, Nobel değildir, kitaptır. 100 sene sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve 'Bunu bir Türk yaptı.' diyecekler. Benim gayem oydu. Ben Nobel düşünmüyordum."

Sancar, "Neden DNA onarımı çalıştınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"DNA yapısı keşfedildiğinde, 'Bu genetiğin temel yapısıdır ve bozulmaz.' diye bir düşünce tarzı vardı. Sonradan baktılar ki röntgen ışınlarıyla güneş ışınlarıyla başka çevredeki kimyasallarla tahrip olunca mutasyona sebep oluyor, kanser oluyor. Benim doktora yaptığım hoca, ilk defa DNA'yı onaran bir mekanizma olduğunu keşfetmişti. Ama bu enzimin nasıl çalıştığını bir türlü çözemedi. Çünkü çözmek için enzimi arıtmak lazım. Enzim çok az miktarda yapılıyordu. Ben enzimi çoğalttım ve arıttım ve nasıl onarılır onu çözdüm. Başka onarım mekanizmaları var onlarla devam ettim. Bilimde bir testin nereye götüreceğini bilemezsiniz. Ben bununla uğraşırken bir de baktım ki insanlarda DNA onarım enzimine benzeyen bir protein var ama DNA onarımı yapmıyor. Bu ne yapıyor diye araştırırken bir baktım ki bu biyolojik saati kontrol ediyor. Bunun üzerine biyolojik saat üzerinde çalışmaya başladım ve ikisini birleştirdim. Şimdi biyolojik saat, DNA onarımını nasıl kontrol ediyor? Bunu kullanarak hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz, şimdi o çalışmayı yapıyoruz."

- "Ben çok milliyetçiyim, benim için büyük bir motivasyon"

"Emeklerinizin karşılığını aldınız mı, amacınıza ulaştınız mı?" sorusu üzerine Sancar, şu cevabı verdi:

KAPAT [X]

"5 yıl gece gündüz çalıştık. İnsanda DNA nasıl onarılıyor bunu bulmak istiyorduk. Eğer önemli bir konu üzerinde çalışıyorsanız biliniz ki o konu üzerinde çalışan 5 kişi daha vardır. Eğer Japonya'dan biri bunu bizden bir ay önce bulsaydı, bizim 5 yılımız heba olurdu. Bilim yapmak kolay değil. Ben, bunu merak için yapıyordum insanlar nasıl onarılıyor. Çünkü bakterilerdeki proteinler insanlarda yok. Ama insanlarda da onarıldığını biliyordum ve bunu çözmek istedim. Sayısız uykusuz gecelerimiz oldu."

Sancar, "En iyi olmak, başarmak için ne gerektiği" şeklindeki bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bazen yenilir, bazen yeneriz. Her şeyi ben başaracağım diye bir şey yok. Fatih'in meşhur bir sözü vardır. 'İstanbul, ya ben seni alacağım ya sen beni alacaksın.' İnatçı olacaksın ve istekli olacaksın ve bütün enerjini ona vereceksiniz. Bu fedakarlık ister, ailede zor durumlar yaratabilir. Siz gece yarılarına kadar çalışabilirsiniz hanım evde bekliyor. Denge kurmak gerek. Eğer istekliyseniz 'Ben yapacağım dersiniz' yaparsınız. Büyük işler yapmış çok bilim adamı pek mutlu değiller aslında. İkide bir söylemek istemiyorum ama ben çok milliyetçiyim. Bu benim için büyük bir motivasyondur. Ne kadar strese girsem, onun tesellisi var."

- Neden biyoloji?

"Neden biyoloji?" sorusu üzerine Sancar, "Gelirken Hasan Hoca (Mandal) ile konuşuyorduk. Tıbbiyeye gittim doktor oldum. Orada öğrendim ki doktorlar teknisyen gibi çalışıyor. Mardin Savur'un Surgücü köyünde sağlık ocağında çalışıyordum orada çok tüberküloz vardı. Sağlık Bakanlığı kilolarca ilaç gönderiyordu. Merak ettim. Zatürre olunca penisilin veriliyor. Benim hayatım öyle kurtarıldı. Ben zatürre olmuştum kardeşimden kaptım. Kardeşim öldü. Ben de zatürre oldum, ben şanslı çıktım. Türkiye'ye penisilin yeni geliyordu. Penisilin iğnesi yaptılar ben iyileştim. Ama penisilin tüberkülozu tedavi etmiyor. Sordum soruşturdum, kitapları araştırdım cevabı yok. Ne mikrobiyologlar ne doktorlar biliyor. Sadece Türkiye'deki doktorlar değil dünyada bilinmiyordu. Doktorlar verilen şeyleri tatbik ediyor, bir araştırma yeni bir keşif yapmıyor. O bakımdan ben, meraklı bir kişi olarak, moleküler biyolojide doktora yapmaya karar verdim." ifadelerine yer verdi.

Sancar, "Nobel'i Anıtkabir'e hediye etmeye nasıl karar verdiniz?" sorusuna yönelik de, "Söyleyeceğim ama kimse alkışlamayacak oldu mu?" dedi. Sancar, şöyle devam etti:

"İlginç bir şey Nobel'i ben aldım. Onun heyecanı, kargaşalığı vardı. Eşime söyledim, eşim Amerikalı, 'Ben bunu Anıtkabir'e koyacağım.' 'Tabii başka ne yapacaksın?' dedi. O Amerikalı kadın. Çünkü ona Atatürk'ü anlatmıştım. Atatürk'ü birçok Türk'ten daha çok takdir ediyordu. Ben de hayret ettim. 'Yok, biz saklayalım.' demedi. Ben Atatürk'ün sayesinde oraya vardım. Çünkü Mardin'in Savur ilçesinde annesi babası okuma yazma bilmeyen bir çocuğun eğitim görüp Nobel alması Atatürk sayesinde oldu."

"5 Türk Lirası'nın üzerindeki DNA resminin üzerinde hata olduğunu söylemiştiniz. Baktım ama hatanın nedenini yazan bir kaynak yok. Hatanın nedenini merak ettim." diyen bir öğrenciye de Sancar, "Oradaki sarmal, soldan sağa dönüyor, asıl DNA sağdan sola dönüyor." cevabını verdi.

- "Türkiye ileride"

Soru cevap kısmının ardından Sancar'a teşekkür eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, kendisine günün anısına 1875'te kabul edilen metrik sistemin iki simgesinden biri olan ve 2018'de yürürlükten kaldırılan kilogram prototipi hediye etti.

Sancar, konferansın ardından "Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi"ni ziyaret etti. TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, Sancar'a, merkezde yürütülen aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı. Daha sonra Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Hücre Geliştirme Laboratuvarı ziyaret edildi.

Sancar, daha sonra COVID-19 Türkiye Platformu'ndaki bilim insanları ile "Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sancar, Türkiye'yi aşı konusunda birçok ülkeden ileri bulduğunu söyledi. Sancar, platform bünyesinde gelecek salgınlar için de çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Burada bilgi ve girişim bakımından güçlü bir altyapı var." dedi.

Toplantının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Sancar'a 2020 Ulusal Antarktika Bilim Seferi Hatırası bir tablo, TÜBİTAK Başkanı Mandal da üzerinde Piri Reis haritası olan bir kaftan hediye etti.

- TÜBİTAK Fen Lisesi

TÜBİTAK Fen Lisesi, yetişmiş ve nitelikli insan gücü ve ileri düzey laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kuruldu. Lisede analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarını yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana sahip lisede modern teknolojiyle donatılmış 24 derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu ve 10 ileri düzey temel bilim atölyesi bulunuyor.

Bu eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alındığı lisede eğitim, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek. Eğitim-öğretim yılının ilk döneminde öğrencilere seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca dil eğitimi veriliyor. Öğrenciler, hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık 500 lira karşılıksız burs alacak.

Lisede, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu bir müfredat uygulanıyor.

Gebze yerleşkesinde konaklama imkanı olan öğrenciler, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanabilecek. Kurumun merkez ve enstitülerinde staj yapabilecek. Kariyerleri boyunca mentörlük desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok olanak öğrencilere sunulacak.

Liseye, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2021 merkezi sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan öğrenciler başvurdu.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na başvurular, 2-4 Temmuz'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı. Giriş sınavı, 9 Temmuz'da 25 ilde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarına göre 37 farklı ilden 19'u kız 71'i erkek olmak üzere 90 öğrenci liseye yerleşti.

- Aziz Sancar

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinde doğdu. Hiç eğitim olmayan ailesinin 8 çocuğundan biriydi. Çocuklarının eğitimine önem veren ailesi sayesinde üniversiteye kadar Mardin'de okudu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitiminin tamamladıktan sonra ABD'ye lisansüstü eğitim için gitti. Doktora derecesini Teksas Üniversitesi'nden Moleküler Biyoloji alanında aldı. DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaştı. 2015 yılında DNA tamiri ile ilgili Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Kimya dalında Nobel ödülü aldı.

#Aziz Sancar# Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı# TEKNOFEST# TÜBİTAK

Bu Habere Tepkiniz

AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

AFAD'a 1749 sözleşmeli pozisyon ihdası yapıldı

Cumhurbaşkanlığı onayıyla AFAD'a 1.749 sözleşmeli personel pozisyonu ihdası yapıldı.
Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Bakanlık, kamuda taşıt tasarrufu için çalışmayı başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kurumdaki ihtiyaç fazlası taşıtın başka bir kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak çalışmayı başlattı
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

'Sözleşmeli ile kadrolu arkadaşlarımızın ayrımına son vereceğiz'

Bakan Gül: Sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada. Sözleşmeli, kadrolu bu ayrıma son vererek bu arkadaşlarımızın da kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz ve bunun için de çalışacağız
Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Özel muayenehane açmak isteyen doktorlarla ilgili son durum

Danıştay 10. Dairesi'nin, özel muayenehane açmak isteyen kamu personelinin açtıkları davaya ilişkin kararlarını yayımlıyoruz
Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere görev harcırahı ödenir mi?

Sayıştay'dan harcırah uyarısı! Memurluktan öğretim görevliliğine geçenlere ödenmez
Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay'dan ek ders ücreti uyarısı! Zorunlu ders yükü dikkate alınmalı

Sayıştay: Dönem sonu sınavı ek ders ücreti ödemesinde haftalık zorunlu ders yükünde dikkate alınmalıdır
15 bin öğretmen alımında branş bazından kontenjanlar belli oldu

15 bin öğretmen alımında branş bazından kontenjanlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımında branş bazında kontenjanları açıkladı
İlksan'a zorunlu üyelik sorunu çözülemiyor

İlksan'a zorunlu üyelik sorunu çözülemiyor

Sınıf öğretmenlerinin zorunlu olarak İlksan'a üye olmalarını öngören düzenlemeler sorun oluşturmaya devam ediyor. Sınıf öğretmenleri zorunlu üyelik istemezken, Anayasa mahkemesi zorunlu üyeliği Anayasa'ya uygun bulmuştu. 5. dönem toplu sözleşmede İlksan üyeliğini ihtiyari hale getiren hükmün iptaline rağmen aynı düzenleme 6. dönem toplu sözleşmede bir kez daha yer almıştır.
2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılı 2083 personel alımına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2022 yılı için de 10 bini yangın işçisi olmak üzere toplam 16 bin 500 personel talebinde bulunduklarını kaydetti.
MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ikana çıktı
Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından klip

Neşet Ertaş'ın adını taşıyan lisenin mezunlarından klip

Kırşehir'deki Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrenciler, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'a ait "Sen benimsin, ben seninim" türküsü için klip hazırladı.
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu

Bloomberg, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı. Haberde, söz konusu ailelerin, Covid-19 salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini koruduları belirtildi.