Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Bilindiği üzere, 7281 sayılı Kanunla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda düzenleme yapılarak bir takım mali haklarında düzenlemeler yapılmış, konulan geçici hükümle de yasal uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde müracaat edenlerin aylıklarının anılan düzenlemeye göre düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştı.

3269 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına geçenler de mezkur düzenlemeden yararlanmak için kurumlarına başvurularda bulunmuştu.

Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden verilen görüşte, anılan düzenlemenin emekli aylığına hak kazandığı tarihte Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilenleri kapsadığı, kendi isteğiyle ayrılarak 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına geçenlerin yararlanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.