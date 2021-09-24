Bakan Varank'tan TOGG fiyatı ile ilgili açıklama

'Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak' sorusu Türkiye'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil TOGG standında flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Varank, "Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz" dedi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "dedi.