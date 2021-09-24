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Yapılandırmadan yararlanmak için son haftaya girildi

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2021 19:29
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Yapılandırmadan yararlanmak için son haftaya girildi

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.

Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyorlar.

- Yapılandırma kapsamındaki borçlar

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.

- Peşin ödemelerde indirim

Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK'ye olan borçlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri Birliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Kanun'da bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.

- Yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak mücbir sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler.

#Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılması# yapılandırma

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