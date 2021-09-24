'ABD terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor.

"RUSYA İLE İKİLİ MÜNASEBETLERİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ TAŞIMA İSTEĞİNDEYİZ"

Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.

YENİ TEDBİRLER GELİR Mİ?

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Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak.