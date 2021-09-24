AK Parti'den CHP'ye 'Kürt sorunu' tepkisi

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özkoç'un açıklamaları nedeniyle bir polemik yaşandığını anlattı.

Özkoç'a seslenen Akbaşoğlu, "Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Bu durumu en güzel ifade eden atasözlerimizden birisi olsa gerek. Sayın Grup Başkanvekili sağa sola saldıracağınıza, açıkça Türkiye'yi bölmek isteyenlerle niçin müttefik olduğunuzu açıklamanız lazım. Asıl cevap vermeniz gereken konu tam da burası. Suçladığınız insanlarla niçin bugün ittifak halindesiniz?" diye sordu.

Akbaşoğlu, daha önce hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelttiği sorulara cevap alamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamalarına da Kılıçdaroğlu ve Akşener kulaklarının üstüne yatmışlardı. Hala aynı pozisyonda sus pus oynuyorlar. Güya milletimizi kandıracaklarını zannediyorlar. 'Mavi Vatan ve sözde Kürt sorunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekir' dediğimizde Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in dudaklarını kapattıklarını, birbirlerine sus pus işareti yaptıklarını görüyoruz. Ancak milletimizi aldatamayacaksınız, kandıramayacaksınız. Bu konuda milletimiz, maşeri vicdanında neyin ne olduğunu net bir şekilde görüyor. İşte eski gündemlerle ilgili, eski defterleri açarak bugüne ilişkin bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, aslında kendi gündemlerinde boğuluyorlar da farkında değiller."

- "Yamalı bohça ittifakı..."

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, "aldatıcı ittifak, yamalı bohça ittifakı" olarak milleti kandırmaya, aldatmaya dönük tutum ve davranış içerisinde olduğunun net şekilde görüldüğünü söyledi.

CHP'nin, takiyeci siyasetle hareket ettiğini belirten Akbaşoğlu, "Zira FETÖ, CHP'yi ele geçirmiş vaziyette. Emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli ve sinsi maşaları PKK 'Kürt' diyerek, FETÖ 'hizmet' diyerek aldattı. Bunlar da 'millet ittifakı' diyerek aldatıyorlar. Hiç kimse bu aldatıcı, takiyeci siyasete, ittifaka alet olmasın. Bu hususu milletimizin maşeri vicdanına emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin 2023 seçimlerine, "CHP yöneticilerinin de kabul ettiği Türkiye'yi bölüp parçalama noktasında birleştikleri aldatıcı ittifak" ve "daha özgür, müreffeh, itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine dönük bir yapım ittifakı, eser ve hizmet siyasetine dayanan kucaklayıcı Cumhur İttifakı" ile gittiğini anlattı.

Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, Cumhur İttifakı olarak tam bağımsız Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini ortaya koyan, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu hedefleri tam manasıyla gerçekleştirmiş bir Türkiye olarak 2023 diyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kendisinde en güzel örnekler bulunan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in müjdesine nail olan, 21 yaşında bir çağ açıp bir çağ kapayan ve 'Benim kudretimin eriştiği yere sizin hayaliniz erişemez' diye meydan okuyan genç Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453 fethinin 600. yılı münasebetiyle 2053 diyoruz. 'Size ebedi bir yurt bıraktım' diyen dedemiz Sultan Alparslan'ın izinde 2071 diyoruz. Bu konuda 84 milyon insanımızın tamamını kucaklayan, birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde, adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni bütün insanlık için hediye etme ufkunu, idealini, hedefini ortaya koyan bir yaklaşım içerisinde kararlılıkla, milletimiz, bütün insanlık için çalışıyoruz."

AK Parti'li Akbaşoğlu, yürüttükleri siyasetin yıkmayı değil birleştirmeyi, ayrıştırmayı değil kucaklayarak büyük hedeflere yelken açmayı hedeflediğine işaret ederek, temeli ahlaka dayanan siyaset yaptıklarını; aldatıcı, takiyeci siyasete geçit vermediklerini vurguladı.

Aziz milletin, her zaman ayıplı partilerin pabucunu dama attığını dile getiren Akbaşoğlu, Haziran 2023'teki seçimlerde milletin bütün bu olayları maşeri vicdanında değerlendirerek karar vereceğini, emperyalistler ile onların devşirdikleri yaklaşımlara gerekli cevabı en güzel şekilde vereceğini belirtti.