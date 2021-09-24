900 bin kişiyi ilgilendiren vergi paketinde takvim netleşiyor

Bloomberght'de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önümüzdeki hafta TBMM'ye sunmayı planladıkları yeni vergi yasası teklifiyle yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olanlardan gelir vergisi alınmayacağını, kurumlar ve gelir vergisi beyanname sürelerinin de birer ay öne çekileceğini söyledi.

Yeni teklifle ilgili Bloomberg'e konuşan Elitaş, 61 maddelik kanun teklifiyle küçük esnafın vergiden muaf tutulacağını ancak bunların defter tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarımsal desteklerden alınan vergilerin kaldırılması gündemde

Elitaş ayrıca tarımsal desteklerden alınan verginin de kaldırılacağını anlattı.

Buna karşın kurumlar vergisinin azaltılmasına yönelik bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirten Elitaş, "850 bin-900 bin kişiyi ilgilendiren teklif, yeni bir vergi yükü getirmiyor, vatandaşın yükünü azaltmayı hedefliyor" dedi.

Paketle yeni yatırım teşvik belgesi alanlara yüzde 10 oranında vergi indirimi planlandığını anlatan Elitaş, sosyal medya yayıncılarına yönelik beyanname verme zorunluluğunun kaldırılacağını, bunun yerine gelirlerden stopaj kesintisi yapılacağını ifade etti.