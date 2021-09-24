Zincir marketlerin hisseleri borsada sert düştü
Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak" çıkışı üzerine bu sabah Borsa İstanbul'daki süpermarket zincirlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 14:31
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında TL'de değer kaybı, borsada ise düşüş görülürken, market hisselerinde daha sert kayıplar var.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD'de yaptığı açıklamada "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor" demişti.
Bu açıklama üzerine bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden Migros'ta yüzde 4'ü, BİM'de yüzde 2'yi, Şok'ta yüzde 4'ü ve Carrefoursa'da yüzde 3'ü aşan değer kaybı görüldü.
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise yüzde 1'e yakın ekside işlem görüyor.