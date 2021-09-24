Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2021 14:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.