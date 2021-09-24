Velilere PCR testi zorunluluğu getiren ilk belediye
İstanbul Kartal Belediyesi bir ilki başlattı aşı olmayan öğrenci velilerinden PCR testi istedi. Velilere atılan bu mesaj tepki topladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 14:56
İstanbul Kartal Belediyesi, belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim gören verilere PCR ve aşı mesajı attı.
Belediyeler arasında bir ilk olan bu uygulamaya, veliler tepki gösterdi.
Belediye, kreşlerdeki öğrenci velilerinden aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirdiğini açıkladı.
Aşı olmamış olan velilerden haftada iki defa PCR testi isteneceğini duyurdu. PCR testi verilmezse öğrencilerin eğitime devam edemeyeceğini de vurguladı.