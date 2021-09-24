FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması operasyonunda 7 tutuklama
Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 şüpheliden, firari 6'sının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 4 firarinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında 13 Eylül'de yakalama kararı çıkarılmıştı. Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.