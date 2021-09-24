Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, kavga sırasında ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2021 16:02
Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.