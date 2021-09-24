Mesai arkadaşını öpmeye teşebbüse ceza yok!

Yargıtay 14. Ceza Dairesi işyerinde iş arkadaşının üzerine öpmek için eğilen fakat reddedilen sanığın eyleminde verilen 'Cinsel saldırıya teşebbüs suçundan mahkumiyet' kararını bozdu.

İŞYERİNDE ÖPMEK İÇİN ÜZERİNE EĞİLDİ

Mağdurenin tahminine göre üzerine öpmek için eğilen iş arkadaşını itekleyerek uzaklaştırdı. Kendisine izin vermeyen ve itekleyen mağdurenin bu hareketi Yargıtay'a göre aşılabilir bir mukavemet olarak değerlendirildi. Eylemi tamamlamasına engel başka harici bir neden olmadığı halde kendiliğinden eylemini sonlandırması cinsel saldırıya teşebbüs sayılmadı.

'...ÇOK HOŞ BİRİSİN' SÖZLERİ TACİZ SAYILMAZ

Çalışanın iş arkadaşına karşı kullandığı ifadeler de cinsel taciz için yeterli görülmedi. Mağdurenin iteklemesi üzerine eylemi kendiliğinden bırakan sanığın ''... seni hep projen olduğunda mı gereceğiz, çok hoş birisin...'' şeklindeki sözlerin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı ifade edildi.

Yargıtay kararında sanığın eylemini kendiliğinden sonlandırdığına, istese mağdurenin direnmesini aşabileceğine, bunun için harici bir sebebinde bulunmadığına değinerek 'çok hoş birisin' sözlerini de taciz olarak değerlendirmedi.

İşte Yargıtay'ın o kararınından bazı bölümler;

14. Ceza Dairesi 2

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı

HÜKÜM : Cinsel saldırıya teşebbüs suçundan mahkumiyet

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Mağdurenin tahminine göre kendisini öpmek için üzerine eğilen sanığı iteklemesi üzerine sonlandırılan olayda, cinsel saldırı suçunu işlemek isteyen sanığın, kendisine izin vermeyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlamasına engel harici neden bulunmadığı halde kendiliğinden bırakması nedeniyle hakkında cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ceza verilemeyeceği gibi mağdureye söylediği ''... seni hep projen olduğunda mı gereceğiz, çok hoş birisin...'' şeklindeki sözlerin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,



Kanuna aykırı, sanık müdafisi ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.06.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.